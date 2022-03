Antoine Félix Diome à Dubaï : Le ministre de l'Intérieur félicite l'Asepex et magnifie la vision impulsée par le Président Macky Sall aux EAU.

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique s’est déplacé dans la première ville des Émirats Arabes Unis pour se rendre compte de l’avancée du travail de l’agence sénégalaise pour la promotion des exportations à Dubaï. Antoine Félix Diome, accompagné d’une délégation s’est encore félicité et a une fois de plus, réitéré son engagement auprès du chef de l’État Macky Sall qui a bien su exporter la vision d’un Sénégal émergent à Dubaï.



Accueilli par le Dr Malick Diop, directeur général de l’Asepex, le ministre de l’Intérieur a trouvé au niveau du pavillon Sénégal, une équipe dynamique, jeune et engagée pour vendre la destination Sénégal : « Je me suis rendu compte, à travers cette visite, de la richesse, mais aussi de la diversité des produits venant de chez nous et de différents terroirs qui composent le Sénégal. Ce qui est plus remarquable, c’est que nous sommes à la croisée des chemins entre l'ancrage dans les valeurs traditionnelles mais aussi et l’ouverture vers le monde avec tout ce qui a été développé par le chef de l'État, Macky Sall », reconnaît le ministre Antoine F. Diome, notant au passage l’exemple de la ville future du Sénégal, qui est Diamniadio et qui peut bel et bien avoir une même envergure que ce que nous avons vu au niveau de l’exposition avec notamment, des infrastructures gigantesques.



Antoine Félix Diome a également rappelé l’importance de se remettre à niveau en faisant recours à des méthodes de développement aux allures des exigences innovatrices du monde à travers la mondialisation qui ne cesse de prendre de l’ampleur au grand intérêt des pays qui demeurent conscients de la pertinence d’un raffermissement des liens, gage de succès.