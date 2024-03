Antoine Félix A. Diome: « Au Sénégal, il n’y pas de pénurie de gaz butane… »

Pour mettre fin aux supputations et mauvaises interprétations sur cette supposée pénurie de gaz butane annoncée depuis quelques semaines au Sénégal, le ministre du pétrole et des énergies, a tenu à faire la précision : « L’information , c’est qu’il y a un manque de bouteilles, mais pas de pénurie de gaz butane ». Antoine Félix Diome ajoute à cela que le gaz butane, comme les autres produits d’hydrocarbures, sont évalués par rapport aux stocks de sécurité qui doivent toujours exister au Sénégal et les autorisations d’importation se font compte tenu de ces évaluations.







Ainsi, le ministre rappelle que les raisons de cette pénurie de bouteilles sont multiples. Il y a déjà cette interchangeabilité entre les différents distributeurs, mais aussi, la fuite dans certaines régions.







Ces explications du ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome ont été enregistrées par les acteurs de la presse avec qui, il partageait des informations sur les enjeux pétroliers et gaziers.