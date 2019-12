Anniversaire du President / Maodo Malick Mbaye interpelle Macky Sall : « Votre responsabilité est grande »

C'est un exercice qui ne m'est pas familier mais aussi un honneur et un privilège suprême que je m'accorde : souhaiter joyeux aniversaire à un Président de la Republique.



Dans le tamis grisé où je secoue ma mémoire je vois tout: l'accessoire et l'essentiel. Je préfère retenir l'essentiel c'est à dire le sentiment d'une première rencontre qui m'a fortement inspiré et rassuré. Nous sommes en Octobre 2005.



Excellence !



Votre responsabilité est grande car vous êtes le symbole de notre identité collective nationale.



Je m'explique: Né en milieu Sérère de père et de mère Al pular du Fouta.Père d'enfants métis ( Sérère- Al pular-woloff) qu'il tiennent de leur maman: une saint louisienne d'ethnie wolof. Parlant plusieurs langues locales, vous faites la synthèse des caractéristiques de notre cohésion nationale. Votre trajectoire est un kaléidoscope éblouissant de l'histoire du Sénégal. Votre identité s'est construite au sein de milieux extrêmement hétérogènes mais unifiées.



Tout ceci augmente davantage votre responsabilité devant l'histoire et le peuple .

En plus d'être le choix d'un peuple souverain, mûr et mâture. Heureusement que vous en êtes pleinement conscient. Demeurez ainsi



Maodo Malick Mbaye

Citoyen Sénégalais.