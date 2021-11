Anniversaire de décès : Un an après sa disparition, Pape Bouba Diop plus aimé que jamais par les footeux.

Papa Bouba Diop, ancien international sénégalais, s'est éteint dimanche 29 novembre 2020. Un an plus tard, les amateurs du ballon rond cherchent toujours à honorer le défunt footballeur en faisant des posts et autres publications sur les réseaux sociaux.