Anniversaire Wonderfood : Le N°1 des fast-foods au Sénégal souffle ses 2 bougies...

Très convoité à cause des saveurs uniques et authentiques qu'il propose à sa clientèle, le restaurant-fastfood nommé Wonderfood répond parfaitement à l'attente des sénégalais. D'ailleurs, il vient de fêter ce lundi, ses deux années d'existence. Fondé par de jeunes fils du pays, ce restaurant prône la consommation locale et veille sur l'hygiène alimentaire de ses clients, faisant en sorte que ces derniers mangent sain et de bonne qualité.

Pour l'heure, il n'y en a que deux, dont l'un est implanté à Sacré-Cœur et l'autre à Ouest Foire. Cependant, Youssoupha Ba, le concepteur du projet, prévoit l'ouverture d'autres points dans la capitale et avant d’en ouvrir dans les régions. Le parrain très connu de la zone Sacré-Cœur, Abdou Karim Metsu, accompagné par Pape Diouf le leader de la génération consciente, n'a pas tari d’éloges sur les délices du restaurant, au point de faire rire les invités avec cette boutade : « grâce aux mets que propose Wonderfood tous les habitants de Sacré-Cœur mangent bien et sont en pleine forme! »

Ainsi d'autres surprises son en vue, car à en croire Moustapha Diagne, le cofondateur et chef cuisinier du restaurant, de nouveaux goûts seront proposés pour l'année 2020. D'ailleurs ils seront disponibles dès le début du mois de janvier. Alors bonne dégustation !