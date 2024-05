Anniversaire: L'ancien Président de la République, Me Abdoulaye Wade fête ses 98 ans...

Joyeux Anniversaire Mame Boye! L'ancien Chef de l'Etat, Me Abdoulaye Wade fête ses 98 ans, ce mercredi 29 Mai 2024. Né le 29 mai 1926 à Kébémer, Abdoulaye Wade est un homme d'État sénégalais, président de la république du Sénégal du 1er avril 2000 au 2 avril 2012. Il est incontestablement le Pape du Sopi. Chef du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), il est candidat aux élections présidentielles de 1978, 1983, 1988, 1993, et 2000, qu'il remporte face au président sortant Abdou Diouf. Durant son premier mandat, il modifie la constitution et établit le quinquennat en 2001. Réélu pour un mandat de cinq ans lors de l'élection présidentielle de 2007, il rétablit le septennat en 2008. De nouveau candidat pour un troisième mandat pour l'élection présidentielle de 2012, il est battu par son ancien Premier ministre Macky Sall, devenant son principal opposant. Il détient un record de participation aux élections présidentielles successives dans son pays; en étant sept fois candidat à la présidence consécutivement.

Abdoulaye Wade est marié à Viviane Vert. Il est le papa de Karim Wade né en 1968 et ancien Ministre et Sindiély Wade née en 1972.Sa fille Sindiély, fut son assistante spéciale de son père. Fan de sport automobile, elle a participé au rallye Paris-Dakar en 2005 en tant que pilote automobile.



Son fils Karim Wade, ancien président de l'Agence nationale pour l'Organisation de la conférence islamique54, fait ses premiers pas dans un gouvernement en étant nommé, le 1er mai 2009, ministre d'État chargé de la Coopération internationale, de l'Aménagement du territoire, des Transports aériens et des Infrastructures.

En 2015, il est condamné pour enrichissement illicite. Il est depuis plus de 10 ans exilé à Doha , au Qatar. Au mois de mars 2024, Karim Wade a appelé à voter pour le candidat de la coalition Diomaye Président, Bassirou Diomaye Faye. Quelques jours avant le scrutin de l'élection présidentielle du mois du 24 Mars 2024, le candidat d'alors, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré Me Abdoulaye Wade, qui lui a accordé son soutien et appelé à voter pour la victoire de la Coalition Diomaye-Président au soir de l'élection présidentielle.

Dakaractu souhaite une longue vie à l'ancien Président, Me Abdoulaye Wade.