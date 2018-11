Année fiscale 2017 : ITIE publie son rapport.

C’est ce jeudi 22 novembre que le Comité national ITIE Sénégal va publier les résultats du Rapport ITIE 2017 sous la présidence effective de Monsieur Mahammed Boun Abdallah DIONNE, Premier Ministre de la République du Sénégal.

Selon le communique le CN-ITIE entend offrir à l'ensemble des parties prenantes sénégalaises, un cadre de dialogue constructif sur les principaux enjeux et défis de la gouvernance du secteur des mines, du pétrole et du gaz au Sénégal.

Elle permettra aussi de partager les principaux résultats du Rapport ITIE 2017, afin d'en tirer les leçons appropriées pour améliorer la gouvernance du secteur des mines, du pétrole et du gaz au Sénégal. A l’occasion de cette rencontre, renseigne le communiqué le Comité national ITIE procédera à la signature de deux conventions de partenariat avec le Ministère de la Justice et celui en charge de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’enfance.

Ces deux conventions portent respectivement sur la création d’un Registre public des propriétaires réels des entreprises extractives et la mise en place de mécanismes pouvant faciliter la capitalisation et la mise à l’échelle des bonnes pratiques en matière de promotion de la Bonne Gouvernance dans le secteur extractif. Selon toujours le communiqué le rapport ITIE 2017 mettra à la disposition du public des informations exactes, et à jour, sur les aspects majeurs de la gouvernance du secteur extractif notamment, les procédures d’octroi des licences et des permis, les quantités et les volumes de production, le cadre réglementaire, institutionnel et fiscal du secteur extractif, les revenus générés par les activités d’extraction.

D’importantes recommandations ont aussi été formulées pour améliorer la gestion du secteur extractif. Rapport ITIE 2017 : Un taux de participation et de certification de 100% . Le Comité national ITIE a intégré dans le périmètre du Rapport ITIE 2017, 18 entreprises en production ou en exploration inscrites au cadastre minier en 2015, 8 entreprises en production ou en exploration inscrites au répertoire pétrolier en 2017, 9 entités publiques et 1 entreprise de l’Etat pour la déclaration des recettes perçues des sociétés extractives.