An 2 de la disparition de Pape Bouba Diop : L’ombre du Roc de Rufisque va planer sur le match Sénégal vs Équateur …

Le hasard fait parfois bien les choses, autant la tragique disparition de Pape Bouba Diop avait choqué tout un peuple, il y a déjà deux ans (le 29 novembre 2020), autant le destin peut aussi réserver de belles coïncidences comme ce sera le cas ce mardi 29 décembre 2022, qui marquera jour pour jour, la deuxième année du décès de l’ancien milieu de terrain international sénégalais. Ce, en plus de tomber sur le match crucial entre le Sénégal et l’Équateur, pour la troisième journée du groupe A au stade international Al Khalifa de Doha.

Les Lions vont certainement jouer en ayant à l’esprit leur ancienne idole pour les plus jeunes d’entre eux, et surtout leur illustre compatriote, feu Pape Bouba Diop. Les deux années qui ont précédé sa mort sont passées si vite que la douleur reste vivace dans le cœur des sénégalais. En ce temps de mondial, « sa » compétition favorite, il est plus que nécessaire de lui rendre un nouvel hommage à la hauteur du grand joueur et digne compatriote qu’il fut ! En bon Gaïndé, il sera à jamais le premier buteur sénégalais à la coupe du monde de football (demandez aux français.)

Pour El Hadj Diouf, son ancien coéquipier, ami et frère de la tanière, « les Lions doivent jouer le match (de ce mardi 29 novembre ) contre l’Équateur pour Pape Bouba. » Dans la foulée, Aliou Cissé, un autre ancien frère d’armes de Bouba, a tenu un discours émouvant à son endroit. En conférence de presse d’avant match contre l’Équateur, ce lundi, il a réaffirmé que Bouba restera éternellement dans les cœurs. Une manière de dire que ce sera aussi pour lui et avec son esprit qu'il faudra mener le Sénégal vers la victoire et la qualification !