Amy Sarr Fall à la jeunesse : "Il ne faut pas fuir ses réalités, persévérez dans l'exellence et gardez votre identité!"

C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle a débuté son discours inaugural de cette 7e édition de la grande rentrée citoyenne. Amy Sarr Fall, s'adressant à la jeunesse Africaine et particulièrement celle sénegalaise, en a profité pour émettre quelques mots sur cette actualité qui voit ces jeunes gagnés par le désespoir, " se lancer dans une aventure aux racines fragiles".

Pour la directrice générale D'Intelligences Magazine, "tout se passera ici, en Afrique parce que nous avons les potentialités, les richesses, le talent et l'intelligence collective qui peut faire développer le pays". Lancera t-elle en guise de conscientisation de la jeunesse.

La question, selon moi, ce n'est point de fuir ses réalités, ses marques et son sens de l'africanité, mais plutôt de valoriser son intelligence, ses acquis pour participer à "la transformation du monde".

Dans cette perspective, elle appelle ces jeunes, en ces périodes difficiles de se baser sur leur identité africaine. "Il nous faut un mariage consistant et bien enraciné avec notre identité. Croire en ses compétences, nous aidera à nous départir des préjugés négatifs et nous propulser vers une Afrique unie et développée...", confiera Amy Sarr Fall.