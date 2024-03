Amnistie au Sénégal : À chaque président sa loi et ses faits

Le Sénégal indépendant a vécu des moments troublés de son histoire politique. De Senghor à Macky Sall en passant par Abdou Diouf et Me Abdoulaye Wade, des évènements douloureux se sont passés. Chaque président durant son magistère, Senghor (1960-1981), Abdou Diouf (1981-2000), Me Abdoulaye Wade (2000-2012), Macky Sall (2012-2024), a eu ses moments sombres, ponctués d'émeutes voire de manifestations politiques quasi insurectionnelles avec leurs lots de morts.



Des faits qui les ont tous poussés à appliquer la loi L67 de la Constitution pour voter l’amnistie.