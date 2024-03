Amnistie : Une nouvelle vague de libérations notée dans les prisons

Après la promulgation de la loi d’amnistie par le président de la République Macky Sall, plusieurs sorties ont été enregistrées ce lundi dans les prisons. On peut citer, parmi les béneficiaires, « ceux qui avaient été interpellés par la Section de re cherches (Sr) dans l'affaire dite du bus de Yarakh qui avait fait officiellement deux morts. Tous ont recouvré la liberté » apprend Libération. Les membres de la famille Bodian (dont le vieux Atab), arrêtés au lycée delafosse, sont aussi sortis de prison. Une affaire qui avait défrayé la chronique du fait que deux des mises en cause avaient des enfants à bas âge.







Après Amy Dia, Pape Mamadou Seck, inculpé dans l'affaire dite «Force spéciale » et pour son évasion du Pavillon spécial, a aussi rejoint les siens en même temps que ses co-inculpés.



Écroué depuis octobre 2022, Ndongo Diop alias «Patriote bi » fait partie des personnes libérées à l’instar du groupe dénommé «Commandos Pastef », à savoir Kaba Diakité, Pape Famara Mané dit Nianthio.







Liberation informe que la même mesure a été étendue à Modou Sané, secrétaire général de la Jeunesse patriote du Sénégal (Jps) et coordonnateur de la Jps des Parcelles assainies, arrêté dans le cadre de ce dossier. Remis à la police par Barthélémy Dias, Ousmane Sarr, Bayna Gueye et Sarang Diallo sont aussi libres. D'autres anonymes aux dossiers moins «célèbres » sont aussi sortis de prison notamment Mor Tall, arrêté dans l'affaire de l'incendie à l'Ucad et deux autres personnes interpellées lors de l'enquête, hument eux aussi l'air de la liberté tout comme Ibra Gueye Nayler.