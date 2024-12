Aminata Touré sur une éventuelle poursuite contre Macky Sall : « L’ancien président Macky Sall a annoncé le 3 février le report de l’élection présidentielle. Il y a eu des manifestations qui ont occasionné des morts. Sa responsabilité, sur cette ques

​Dans son entretien avec Jeune Afrique, la haute représentante du chef de l'État, Mme Aminata Touré s'est exprimée sur l'installation de la Haute Cour de Justice. " Les ministres et les présidents ne peuvent être jugés que devant cette juridiction. Sous Macky Sall, plusieurs scandales ont été révélés au Grand jour, dont le premier est lié à la gestion des fonds liés à la lutte contre le Covid-19.



C’est un carnage financier qui a été constaté par la Cour des comptes du Sénégal et transmis au procureur, qui l’a rangé dans un tiroir. Il y a eu des faits de mauvaise gouvernance incroyables. Il est donc important que l’on mette en place cette Haute Cour de justice pour que la redevabilité des comptes et la lutte contre l'impunité soient une réalité".



Sur la question de savoir si l'ancien Président Macky Sall, doit-il être poursuivi ?, Aminata Touré a voulu être claire. " Seules les enquêtes détermineront le niveau de responsabilité des uns et des autres. Toutefois, lorsque l’ancien président Macky Sall a annoncé le 3 février le report de l’élection présidentielle, il y a eu des manifestations qui ont occasionné des morts. Sa responsabilité, sur cette question, est établie".