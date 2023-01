«Aminata Touré constitue l'immoralisme en politique et ses actes justifient bien sa démission» (Groupe parlementaire BBY)

Quelques minutes après la sortie de l’ancien député de la coalition Benno Bokk Yakaar, les parlementaires de la mouvance présidentielle prennent le relais. Il était question pour Me Oumar Youm, président du groupe, la vice-présidente, Adji Mbergane Kanouté, Abdou Mbow, Sira Ndiaye, Aniyeu Mbeugue entre autre, d’apporter leur part de vérité après la destitution de d'Aminata Touré de son poste de député. Selon ces désormais anciens collègues parlementaires d’Aminata Touré, l’article 60 de la Constitution repris substantiellement par l’article 7 du règlement intérieur a pour objectif de barrer la route à toute forme de transhumance parlementaire et vise à consolider le jeu démocratique. Ces dispositions légales ont pour but de mettre l’éthique au cœur du fonctionnement démocratique. «Aminata Touré à abandonner le parti. Elle a rompu avec les liens qu’elle avait avec le parti. C’est une évidence car elle mène bien son jeu politique en dehors de la coalition présidentielle et de l’Apr» a affirmé Me Oumar Youm dans sa déclaration.

Les députés de Benno rappellent que le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas une instance judiciaire ayant compétence de trancher les différends nés de l'organisation ou du fonctionnement des partis politiques.





En effet, les différends entre un parti politique et l'un de ses membres, ainsi que les différends entre les membres d'un même parti politique sont gérés par les mécanismes internes de ce parti à travers ses instruments dont les plus connus sont les statuts et le règlement intérieur.



Ainsi, seuls les organes internes de l'Alliance Pour la République sont habilités à apprécier, au vu des règles qui gouvernent son fonctionnement, les cas concernant la perte de la qualité de membre (exclusion, démission, suspension...). Or, dans le cas d'espèce, se basant sur ses instruments, le parti a souverainement constaté qu'il y’a suffisamment de faits qui justifient la démission de Aminata Touré.

«En droit, la démission n'est rien d'autre qu'un acte par lequel on se décharge, sans contrainte, d'une fonction, d'une qualité ou d'une responsabilité. Elle peut résulter d'un acte oral ou écrit explicite ou implicite indiquant une volonté résolue de se départir de sa qualité de membre d'un parti» a précisé le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar.