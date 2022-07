Aminata Touré au Khalife Omarienne : « Nous sollicitons vos prières pour une campagne apaisée et stable »

La tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar et les autres investis ont entamé la campagne électorale par des visites chez les familles religieuses.



La première étape chez Thierno Madani Tall a été l’occasion pour Aminata Touré de saluer la disponibilité du Khalife de la famille Omarienne et implore ses prières pour une campagne de paix. « Nous venons auprès vous solliciter des prières avec ce début de campagne. En tant que références religieuses, vous êtes incontournable dans notre société » témoigne la tête de liste de Benno accompagné du ministre Amadou Bâ, de Abdou Karim Fofana, et d’autres investis de la liste de la coalition présidentielle.



Aminata Touré sollicite également des prières en cette fête d’Eid El Kabir pour que la coalition Benno Bokk Yakaar puisse remporter largement ces élections en disposant d’une majorité à l’assemblée nationale.