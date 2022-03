Aminata Touré à Ousmane Sonko: « Ce n’est pas BBY qui détient le carnet de rendez-vous de Sweet beauté… »

En conférence de presse cet après-midi, les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar se sont exprimés sur la situation nationale et internationale. Avec comme porte-parole Aminata Touré, chargée par ailleurs de la campagne du parrainage en vue des élections législatives du 31 juillet prochain, les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar n’entendent pas faire pédale-douce pour aller vers l’opposition et donner sa version sur les sorties de celle-ci.



Aminata Touré, après avoir invité les membres à plus de détermination pour gagner les prochaines élections, à appelé aussi à la mobilisation et le travail sur le terrain.



Mais la conférence des leaders ne s’est pas limitée à ce stade pour faire plaisir à l’opposition. En effet, Aminata Touré sans équivoque, s’est adressée personnellement à Ousmane Sonko en lui signifiant que ce n’est que peine perdue de se lancer dans une campagne de désinformation avec des discours va t’en guerre.



« Il doit arrêter cette manipulation car, ce n’est pas BBY qui détient le carnet de rendez-vous à Sweet Beauté. Nous sommes sereins et sommes plus que jamais déterminés à poursuivre nos efforts. Ce n’est pas lui qui va freiner la dynamique de Benno Bokk Yakaar », argue la chargée de la question du parrainage au sein de Benno.



Aminata Touré invite les responsables de Benno à la vigilance face cette campagne de désinformation et de déstabilisation parce que cela entrave la dynamique de la coalition.