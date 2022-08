Aminata Touré : « Nous avons gagné 30 départements sur les 46, nous avons donné une majorité sans conteste à notre Président… »

Comme en 2017, la coalition Benno Bokk Yakaar, à l’issue du scrutin des législatives de ce 31 Juillet, a fait face à la presse pour donner des informations « précises, affirmatives, justes et non inventées », a indiqué Aminata Touré au début de son speech.



Elle a cité tour à tour les départements où la coalition au pouvoir serait sortie vainqueur. Ainsi, sur les 46 départements du Sénégal la coalition rafle 30 départements, a révélé la tête de liste nationale de la coalition.



« Nous avons gagné l’Afrique du Nord, de l’Ouest et du centre, ce qui nous donne incontestablement une majorité à l'assemblée nationale », a-t-elle ajouté.

« Nous félicitons tous les citoyens et tous les acteurs, nous avons également entendu le message des citoyens là où nous n’avons pas gagné, notamment nos camarades de la région de Dakar qui se sont battus comme des lions, mais une analyse plus poussée sera faite. Nous avons donné une majorité à notre Président », conclura-t-elle.