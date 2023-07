Amical: Le Sénégal va recevoir l’Algérie, le 12 septembre au stade Abdoulaye Wade

Après le Brésil, l’équipe nationale de football du Sénégal va prochainement jouer un match amical international contre l’Algérie. D’après la fédération sénégalaise de football cette alléchante affiche qui sera loin d’être amicale, a été programmée le 12 septembre 2023 au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Le Sénégal aura donc l’avantage du terrain pour défier les hommes des Djamel Belmadi dont un certain Riyad Mahrez, qui aura en face de lui Sadio Mané et sa bande de la tanière.



Il s’agit d’un remake de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019 où les Fennecs avaient dominés les Lions (1-0.) Lors de cette même CAN, l’Algérie avait battu Aliou Cissé et ses hommes en match de poule (1-0.) Un double revers que les champions d’Afrique en titre tenteront d’effacer devant leur public.