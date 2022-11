Ameublement : Danube Home ouvre ses portes au Sénégal à travers la franchise consentie à la Société Blueprint et élargit la palette du Groupe Zenil

Avec cette arrivée de Danube Home détenue par la société Blueprint, le Groupe Zenil comprend aujourd'hui quatre entités, chacune spécialisée dans un secteur d'activité spécifique : Vital Agro dans la production et la commercialisation de riz local sous la marque Rixel, de Star Energy spécialisé dans la distribution d'hydrocarbures raffinées à travers un réseau d'une soixantaine de stations-service réparties sur l'ensemble du territoire Sénégalais, de Nellsteel qui évolue dans la transformation et la commercialisation de fer et d'aciers de construction, et enfin le dernier arrivé du groupe Blueprint qui est dans la construction et qui porte la franchise Danube Home. Avec cette arrivée de Danube Home détenue par la société Blueprint, le Groupe Zenil comprend aujourd'hui quatre entités, chacune spécialisée dans un secteur d'activité spécifique : Vital Agro dans la production et la commercialisation de riz local sous la marque Rixel, de Star Energy spécialisé dans la distribution d'hydrocarbures raffinées à travers un réseau d'une soixantaine de stations-service réparties sur l'ensemble du territoire Sénégalais, de Nellsteel qui évolue dans la transformation et la commercialisation de fer et d'aciers de construction, et enfin le dernier arrivé du groupe Blueprint qui est dans la construction et qui porte la franchise Danube Home.

« L’objectif premier est de développer une grande boutique au niveau du Sénégal, mais le développement va se faire dans les trois prochaines années. Toutefois, il faudra devenir le N°1 de l’immobilier au Sénégal et dans la sous-région dans les 10 ans à venir ». Tel est l’objectif du Groupe Zenil avec ses filiales et particulièrement Blueprint, très reconnue dans la construction innovante.De quoi s’agit-il d’après nos deux interlocuteurs Oumar Guèye et Ousmane Guèye Diop ? En réalité, il s’agit de Danube Home.Danube Home au Sénégal, c’est juste une histoire de 17 mois. L’année dernière, Ousmane Guèye Diop, directeur général de Blueprint SN, propose à Oumar Guèye, PDG du Groupe Zenil d’aller à Dubaï. Mais pas dans n’importe quelle aventure : Il s’agissait d’aller à la découverte d’un mécanisme de perfectionnement de l’ameublement. Les deux entrepreneurs sont tombés amoureux du business-modèle de Danube. Séduits par la diversité, la qualité et l’expérience client, ils ont épousé l’idée de la mise en place de Danube Sénégal. Une tâche loin d’être facile, mais qui sera réalisée au bout de 17 mois, sous l’accompagnement de Sayed Habib head of E-commerce à Danube.Ce lundi, le premier Showroom Danube Home ouvre ses portes au Sénégal et exactement à Yoff en face de l’autopont. Une initiative qui se matérialise en moins de deux ans avec l'engagement du Groupe Zenil.Aujourd'hui, grâce à la franchise achetée par la société Blueprint pour une durée de 15 ans renouvelable, Danube Home s'installe au Sénégal et ambitionne de devenir la destination privilégiée de toutes les personnes désireuses de profiter du meilleur de la construction, de la décoration et de l'ameublement. Blueprint est, à la base, une entreprise de grande construction dans la modernité. Elle développe des solutions immobilières innovantes, sûres, ambitieuses pour les collectivités et les professionnels sur tous les territoires.Blueprint affirme son leadership en tant qu'ensemble urbain, et se dit capable de répondre aux problématiques complexes d’aménagement de quartier, de renouvellement urbain ou d’extension de villes, et de proposer le produit le plus adapté aux spécificités de son environnement.La commercialisation de mobiliers de maison occupe une place centrale de Danube Home. C’est en effet, une compagnie qui est devenue la destination privilégiée de tous ceux qui veulent le meilleur de la décoration et de l’ameublement. Mobilier, bien-être et maison, décorations, salle de bain, extérieur. Danube Home a su d’ailleurs, s’imposer comme un acteur incontournable dans son secteur. Au Sénégal, Danube Home vient compléter l’ambition du groupe Zenil avec à sa tête, le président directeur général Oumar Guèye. C’est un groupe qui comprend : Blueprint, spécialisé dans la construction, Vital, dans la production.Le Groupe Zenil, né de la vision et de l'ambition de Oumar Guèye, ambitionne de mettre sur pied des entreprises qui participent activement au développement socioéconomique du Sénégal. La société Blueprint, étant sa quatrième et dernière filiale, leader de l'ameublement et des produits de seconds œuvres au Moyen Orient. Très connu avec 44 représentations à travers le monde, le Groupe Danube Home a participé à la réalisation de plusieurs projets prestigieux à travers les Émirats Arabes Unis, notamment le Burj Al Arab, le Shangri Hôtel, le Grand Hyatt, le Burj Khalifa, l'aéroport international de Dubaï et bien d'autres projets.