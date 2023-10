Amara Diouf (Capitaine des Lionceaux) : « Nous allons à la coupe du monde avec beaucoup d’humilité et de détermination ! »

Conscients de la mission qui les attend en Indonésie où se déroulera la coupe du monde de football de la catégorie des moins de 17 ans, les Lionceaux sont prêts. Depuis bientôt trois mois, le groupe se prépare à Toubab Dialaw sous les ordres du sélectionneur, Serigne Saliou Dia, qui avait conduit le Sénégal au sacre continental il y a quelques mois. Pour le crack et capitaine de la sélection U17, après une excellente préparation et un très bon état d’esprit : « Nous allons à la coupe du monde avec beaucoup d’humilité et de détermination ! »