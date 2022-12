Amadou PM face aux parlementaires : «La configuration actuelle de l’Assemblée nous lance un défi de conscience, nous invite à cultiver l’art du dialogue contradictoire»

Face aux parlementaires de la 14ème législature dans le cadre de la déclaration de la politique générale, le Premier ministre leur a donné une vraie leçon de démocratie. Selon Amadou Bâ, «La configuration actuelle de l’Assemblée nationale nous lance un énorme défi de conscience, de responsabilité et nous invite à cultiver l’art du dialogue contradictoire. Autant que cela est nécessaire, les lois et décisions d’importances cruciales, seraient prises par ce que je pourrais appeler la majorité responsable et consciente. Je pense à cette majorité qui a les capacités de se lever pour transcender les clivages crypto personnels, les divergences partisanes, l’adversité gratuite et les intérêts éphémères pour mettre au-dessus toutes les considérations» précise le Premier ministre qui sermonne les parlementaires de cette 14ème législature qui se sont souvent donnés en spectacle.