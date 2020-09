Amadou Diop dans « Auteur » : « Le drame de l’émigration clandestine nous interpelle tous... Il faut que les jeunes flirtent avec l'engagement »

« L’appât du pain » est le troisième roman de Amadou Diop. Dans ce livre, l'auteur pose la problématique de l’émigration clandestine en brossant les portraits de cinq jeunes sénégalais. Il s'agit de Ousmane, Samba, Cheikhou, Maty et de Diandian des rejetés du système social qui ont mûri le projet de voyager en Europe via la mer. Ces candidats à l’émigration clandestine vont subir la furie des vagues, l'esclavage en Libye et la prison. Le désespoir qui a fini par tuer l'espoir est dans le lot des conséquences : des morts , des viols et des rapatriements. L'auteur qui nous plonge dans l'univers tumultueux d'un voyage aux allures de suicide, invite les jeunes africains à s'engager pour le développement du pays non sans penser que l’émigration clandestine est un problème qui interpelle tout le monde. Il est l'invité de ce présent numéro de l’émission "Auteur", le mag des livres et de la littérature...