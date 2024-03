Amadou Bâ met en garde : « Il y a des personnes qui veulent déstabiliser le pays via les réseaux sociaux… »

Sous la présence effective des responsables de Tivaouane, en l’occurrence, le maire Demba Diop SY, le Dg de la SENTER Abdou Ndene Sall, Mamadou Ndoye Bane, maire de Pire, l’honorable député Coura Macky entre autres, un accueil chaleureux à été réservé au candidat de BBY, mardi, à Tivaouane. Introduit par Serigne Mansour Ibn Mame Abdou Aziz Dabakh qui a formulé des prières pour le candidat de BBY, Amadou Bâ s’est montré très critique à l’endroit de l’opposition et des présumés groupuscules qui selon lui œuvrent nuit et jour pour déstabiliser le Sénégal, un pays pétrolier et gazier.



Tantôt faisant allusion aux lobbys qui s’attaquent à la religion musulmane précisément aux confréries religieuses sénégalaises (mouridisme, tidianisme etc) Tantôt évoquant la manipulation et autres tentatives de désinformation de la part de l’opposition politique, il décalre ceci : « L’Etat doit s’impliquer davantage pour lutter contre les manipulations et les tentatives de déstabilisations dont les auteurs passent par les réseaux sociaux pour arriver à leurs fins. Ce danger guette le Sénégal. Car depuis qu’ils savent que le Sénégal est un pays pétrolier et gazier des personnes font tout pour nous infiltrer. Donc quand j’attends des gens dire qu’ils vont instaurer une monnaie unique, fermer nos frontières, changer nos institutions, il est temps qu’on tire la sonnette d’alarme ! »