Amadou Bâ, investi par l’APR : « Je suis convaincu que notre coalition peut me mener à la victoire… »

La balle est désormais dans le camp du candidat désigné, Amadou Bâ et de tous les responsables de Benno qui vont se mettre au travail ! L’investiture par l’Alliance pour la République vient d’être actée. Amadou Bâ, conscient de la tâche qui l’attend, a pris la parole devant les responsables de l’Apr et de Benno lors du congrès d’investiture qui s’est tenu ce jeudi sous une forte présence des militants et sympathisants du parti présidentiel. Un congrès qui a été d’ailleurs, présidé par le chef de l’Apr et de BBY.



Selon Amadou Bâ, l’Alliance pour la République reste un parti ouvert avec un leader qui manage bien son équipe : « Je tiens à exprimer ma reconnaissance au président de la République ainsi que les sympathisants qui m’ont choisi comme candidat à l’élection présidentielle de février 2024. J’accepte votre investiture avec honneur et fierté », soutient le candidat investi par l’Apr, après le Ps et l’Afp, fidèles alliés du parti présidentiel.

Selon le Premier ministre, cette investiture est acceptée avec engagement et confiance. « Ensemble nous allons progresser dans un Sénégal ouvert et prospère. J’accepte de poursuivre la mise en œuvre du PSE avec loyauté et fidélité », confie le candidat investi.