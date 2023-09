Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo lors de la cérémonie du Prix mondial du leadership en finance islamique, hier : Quand la manipulation s'invite dans les réseaux sociaux...

C'est le temps de la manipulation...selon des informations Dakaractu il y a quelques individus tapis dans l'ombre pour torpiller toute tentative de rapprochement des positions entre les différentes parties qui étaient en lice pour le poste de candidat de Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle à venir. Tous les moyens semblent être bons pour casser toute action visant à juguler les divergences. Le Président Macky Sall veut que tout le monde s'accommode de son choix...Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo ne connaissent aucune adversité...Sur cette photo...en vrai gentlemen les deux hommes qui se vouent un respect profond et mutuel sont assis côte à côté lors de la cérémonie du Prix mondial du leadership en finance islamique tenue ce jeudi matin au King Fahd en présence du Chef de l'état. Selon nos sources toute autre explication ne serait que pure affabulation. Après les civilités d'usage chacun a joué le rôle qui lui est dévolu et pareille circonstance.