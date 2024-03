Amadou Bâ, candidat de Benno : « Nous sommes conscients des enjeux et défis, la bataille s’annonce âpre, mais… »

À quelques heures du début des activités électorales liées à la campagne, le Premier ministre a d’abord procédé à la passation de service avec son successeur, Me Sidiki Kaba. Amadou Ba s’est bien déchargé de ses fonctions gouvernementales pour se concentrer totalement sur la campagne électorale et toute autre activité pour la conquête du pouvoir en tant que candidat de la majorité.







Apparemment, l’ancien Premier ministre sait ce qui l’attend : « Nous sommes conscients des enjeux. Je n’ai aucun doute qu’avec le soutien du président de notre coalition et de tous les membres de la mouvance, nous allons réussir cette bataille qui s’annonce sans merci… », soutient le candidat Amadou Bâ qui a visiblement pris ses marques pour aller vers la continuité, mais également tenant compte des points non encore acquis. « J’ai beaucoup d’émotion car je viens de quitter une station pour aller en campagne. Mais avec votre sagesse, votre soutien mais surtout celui du président Macky Sall, nous allons surmonter les difficultés et remporter l’élection », conjure l’ancien chef du gouvernement qui s’attèle à la pêche aux voix...