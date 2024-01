Amadou Bâ "buzze" sur Internet avec plus de 60 000 vues simultanées

Le candidat de Bennoo a realisé ce vendredi le plus grand live chez les postulants à la présidentielle. Ba a battu le record de vues avec 54 000 vues en simultanées sur YouTube et et 11 000 internautes en temps réel sur Facebook lors d'une interview avec le site dakaractu. Jamais un candidat à la présidentielle n'a fait autant. Seul Ousmane Sonko non partant a pu dans d'autres circonstances realisé une telle performance. Il faut dire que Amadou Bâ est le candidat le plus présent sur tik tok et il dispose de nombreuses plateformes web. Ce record vient mettre fin au doute que ses adversaires ont voulu installer dans la tête des électeurs arguant de sa non popularité. Ba a selon nos informations posé des jalons pour battre une campagne à l'Américaine pour être victorieux au soir du 25 février.