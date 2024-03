Amadou Bâ après l’agression violente sur MNF: « Sur instructions du Président, les dispositions sont prises pour que lumière soit faite »

Présidant le conseil interministériel sur les conditions de la femme cet après, le Premier ministre Amadou Bâ s’est encore indigné de cette agression contre la journaliste Maïmouna Ndour Faye qui a été sauvagement agressée dans la nuit du jeudi au vendredi en revenant d’une émission politique qu’elle animait. Dans son discours d’ouverture, le chef du gouvernement a formellement indiqué que les dispositions sont déjà prises pour traquer et traduire en justice les auteurs de cet acte. « conformément aux instructions du chef de l’Etat, toutes les dispositions sont prises pour que lumière soit faite. D'ors et déjà, les forces de défense et de sécurité, toutes les administrations compétentes en matière d’enquête, sont déployées pour que l’auteur ou les auteurs soient traduits en justice » a rappelé le Premier ministre.