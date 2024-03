Amadou Bâ à Moustapha Diop : « Je sais qu’il va s’investir et accompagner la dynamique de victoire »

Le candidat de la majorité était ce mercredi dans la zone Nord à Louga et Saint-Louis. Dans la région du Ndiambour, Amadou Bâ qui a salué la présence de tous les responsables en passant par Mamour Diallo, DG de l’ONAS, Aminata Mbengue Ndiaye, rappelle avoir échangé avec le ministre de l’industrie, Moustapha Diop : « On a échangé tout à l’heure au téléphone. Il est absent parce qu’il était en réunion de conseil des ministres. C’est mon jeune frère et fait partie de la famille Républicaine. Je sais qu’il va s’investir et accompagner la dynamique de victoire car nous avons une mission à accomplir pour le développement de la région de Louga en particulier et du Sénégal en général », laissera entendre le candidat de Benno.