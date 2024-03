Amadou Bâ a Mbacké… : « Je sais que l’accès à l’eau potable est un vœu de Serigne Mountakha, donc j’en fais une super priorité ! »

Après l’inauguration d’un forage dans le département de Mbacké il y’a quelques mois, celui qui souhaite devenir le 5eme président de la République du Sénégal a mis les pieds dans l’eau, lors de son meeting dans la même localité. Conscient de la forte demande en eau potable qui sévit à Touba et Mbacké, Amadou Bâ s’est longuement penché sur la question en mettant en avant le vœu pieux du Khalife général des Mourides qui a n’a eu de cesse de faire part de sa volonté de voir la ville être correctement alimentée en eau potable.



« Je sais que l’accès à l’eau potable est un vœu de Serigne Mountakha, donc j’en fais une super priorité ! » Pour se faire une connexion du système hydraulique de Touba et Mbacké avec le Lac de Guiers a été annoncée par le candidat de la coalition BBY, à travers une ferme promesse, si toutefois il est élu.



En outre, la question de l’emploi des jeunes a été remise sur la table des doléances à prendre en charge. L’ancien PM compte en faire une de ses grandes priorités. « J’ai pour ambition de créer 1.000.000 d’emplois sur les cinq prochaines années. Et, je ferais en sorte qu’il y ait une répartition équitable de ces emplois crées et que les jeunes de Mbacké et ceux des autres localités aient accès à ces emplois… Le Président Macky Sall a beaucoup fait pour le département de Mbacké mais nous voulons en faire davantage, de manière plus large et plus rapide afin d’impulser le développement » lors de son allocution, Amadou Bâ n’a pas omis d’aborder le financement des femmes et la modernisation dés Daara.