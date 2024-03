Amadou Bâ à Agnam… : Farba Ngom mobilise ses troupes et vise les 100% pour le candidat de BBY !

Le 6ème jour de la campagne présidentielle à Agnam a été marqué par une démonstration de force de la part de Farba Ngom, député-maire de la région. Dans le cadre du mois béni du Ramadan, l'honorable député a offert un généreux repas de rupture (Ndogou) du jeûne à ses hôtes, en particulier son invité spécial, Amadou Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY.)

Après avoir partagé ce repas, Amadou Bâ a vécu un bain de foule mémorable dans le département de Matam, précisément dans le fief de Farba Ngom à Agnam. Les deux hommes ont parcouru des kilomètres ensemble, via une grande caravane démontrant ainsi la puissance de la coalition BBY et son emprise sur Matam, une région déjà conquise. Cette démonstration de soutien massif témoigne de la popularité grandissante d'Amadou Bâ et de la confiance accordée à la coalition BBY dans la région de Matam.

Le maire Farba Ngom ne cachera pas ses ambitions en visant un score élevé lors de l'élection présidentielle du 24 mars prochain. Son soutien de poids à Amadou Bâ et à la coalition BBY s’est manifesté par cette mobilisation impressionnante. C'est pourquoi, il s'est montré très confiant quant aux chances de réaliser un succès retentissant pour Amadou Bâ le jour du scrutin. Pour ce faire, il compte sur le soutien inconditionnel de la population de Matam et espère que cette mobilisation sans précédent se traduira par un résultat électoral probant...