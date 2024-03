Amadou Bâ : « J'ai travaillé pendant 30 ans et je n’ai jamais été épinglé par un rapport d'audit ou d'inspection générale d'État... »

Le candidat de la coalition BBY, Amadou Bâ, a répondu aux allégations concernant sa grosse fortune en tant que « simple » fonctionnaire et ancien ministre…



« Je pense avoir eu des responsabilités et avoir tout mis en œuvre pour préserver les deniers publics et remplir ma mission de la manière la plus correcte. Un fonctionnaire milliardaire ? Tout dépend de l'appréciation des uns et des autres. Amadou Bâ a travaillé pendant plus de 30 ans au niveau des administrations financières. Certes, j'ai pu commettre des fautes, mais je rends grâce à Dieu de n'avoir jamais été épinglé par un rapport d'audit ou d'inspection générale d'État, ou quoi que ce soit », a-t-il déclaré ce vendredi lors d’un face à face avec la presse locale et étrangère.