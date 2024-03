Amadou Bâ : « Élu président, je compte mettre en place un gouvernement d’unité bâti sur les valeurs de la République, la démocratie et les libertés…»

« La consolidation, l’approfondissement et l’élargissement! » Ce sont trois termes qui qualifient l’engagement du candidat de la majorité présidentielle, BBY. Pour Amadou Bâ, « les choses sont déjà claires et les objectifs bien définis ». C’est ce qu’il a tenu à expliquer lors de son passage dans l’émission Ramadan « Quartier Général » sur la Tfm. « Le prochain président n’aura pas 100 jours de grâce. Il nous faut aller vite en consolidant les acquis et innover en tenant compte de nos réalités », a soutenu le candidat à la présidentielle.



L’ancien Premier ministre estime qu’il y’a de la place pour tout le monde pour se projeter vers les urgences, poser des réformes et sécuriser les populations. Ce qu’il faudra mettre en place durant les premiers mois, est ce gouvernement d’unité en s’inspirant de l’ex compagnonnage dans Benno. « C’est une coalition qui est un exemple réussi. Il faudra maintenir la coalition intacte et faire appel à tous les sénégalais qui croient à la république, aux libertés et à la démocratie », a martelé le candidat Amadou Bâ qui dit être prêt à travailler avec la famille déjà trouvée dans la majorité présidentielle avant de s’ouvrir pour permettre à tout autre sénégalais capable de mettre en exergue, ces valeurs précitées.