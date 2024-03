Amadou Bâ, 5ème président ? : Fatick et ses leaders disent oui au successeur de Macky Sall

Le département de Fatick et ses maires ont apporté un soutien unanime au successeur potentiel de Macky Sall, Amadou Bâ, en vue de l'élection présidentielle imminente. Ce mardi, une grande mobilisation a eu lieu à Fatick, fief du président Macky Sall, réunissant les leaders politiques du département. L'enthousiasme et le soutien massif exprimés par la population de Fatick envers Amadou Bâ ont renforcé sa position dans la section BBY/Fatick.

À l’instar de ceux de Diourbel, les principaux maires de Fatick à travers leur responsable ont exprimé leur confiance envers Amadou Bâ, soulignant ses réalisations antérieures et sa capacité à diriger efficacement le pays. Ils ont souligné que son expérience politique et son engagement envers le développement économique et social constituent des atouts clés pour Fatick et pour le Sénégal dans son ensemble.