Aly Mané/Serigne Mbaye Thiam : suite et pas fin du bureau politique du Parti Socialiste (PS)

« Serigne Mbaye Thiam est un militant modèle à qui on ne peut rien reprocher. Il est endurant, stoïque, juste et républicain » (Mamadou Wane, secrétaire national à la Vie Politique)



Dans une tribune à la presse, le secrétaire national à la Vie Politique du Parti socialiste, M. Mamadou Wane, qui était bien présent à la maison du parti le jour du bureau politique, mais qui a préféré quitter les lieux peu avant le début des travaux, est monté au créneau pour fustiger les propos de son camarade de parti qui s’en était pris à son mentor. En effet, ce dernier a d’abord jugé « irresponsable » l’attitude de la direction du parti qui « en l’absence d’un éminent membre du Parti socialiste, qui plus est le Secrétaire national aux Élections de notre formation, a laissé Aly Mané, pour le nommer, s’attaquer au ministre Serigne Mbaye Thiam. Les hommes d’honneur ne s’attaquent pas à des personnes qui ne peuvent pas répondre. Ce n’est pas loyal ni élégant. Serigne Mbaye Thiam est un militant modèle à qui on ne peut rien reprocher. Il est endurant, stoïque, juste et républicain », a-t-il précisé.



Selon lui, la Secrétaire générale par intérim, Aminata Mbengue Ndiaye, aurait dû rappeler ce principe élémentaire. Mais M. Wane, qui a encore préféré quitter la salle avant la rencontre, ne savait certainement pas que Mme Aminata Mbengue Ndiaye, a bel et bien rappelé ce principe. Pour revenir à Aly Mané, M. Wane dira de lui que « c’est un mercenaire à la solde de personnes bien connues et identifiées. C’est le nègre de service qui accepte les sales besognes. Je connais son parcours et son dessein. » En parlant affaires, M. Wane informera « Serigne a été trop généreux avec ce gars en lui faisant gagner des centaines de millions en marché qu’il n’a jamais été capable d’honorer », dit-il.



« La bave du crapaud n’atteindra jamais la blancheur de la Colombe » (Aly Mané, responsable politique à Nioro)



Face à ses attaques, la réaction du nouveau président du Conseil départemental de Nioro, ne s’est pas fait attendre. Selon lui, « ces propos de Mamoudou Wane, Secrétaire national à la Vie Politique du Parti socialiste (Ps), éternel intérimaire, sont loin de nous ébranler pour la simple et bonne raison que nous ne boxons pas dans la même catégorie. Oui, je peux être un nègre de service, mais son mentor dont il se vante a été retrouvé en 2007, alors que tous les camarades s’activaient pour l’élection de notre candidat à la présidentielle Ousmane Tanor Dieng (paix à son âme) dans une situation de débauche la plus abominable.



Mieux, avant 2012 son manipulateur roulait avec une Mercedes 190. Et 11 ans après aux affaires, l’homme est devenu immensément riche alors que l’on ne lui connaît aucune autre fonction ces 10 dernières années que celle qu’il occupe aujourd’hui. D’ailleurs, nous interpellons l’OFNAC à investiguer sur l’immensité de sa richesse. Sur le plan professionnel, il n’est point besoin de remarquer que partout où le mentor de Mamoudou Wane est passé, c’est le chaos.



Au département de l’Éducation nationale, n’eût été l’intervention du Président de la République et de bonnes volontés le Sénégal aurait connu une vague d’années blanches. Quid du département de l’Hydraulique et de l’Assainissement, la gestion catastrophique de l’eau partout dans le pays ainsi que celle des inondations. C’est dire que ce personnage, artisan et/ou manipulateur de tous les départs au PS et qui tire sur les ficelles pour fragiliser le Secrétaire général du PS, n’est point un modèle de loyauté et de fidélité. Un chantier d’emblée voué à l’échec, car basé sur la calomnie, la délation et la manipulation », a réagi M. Mané. Toujours, selon Aly Mané, « ils peuvent dire du mal de moi, mais les Niorois m’ont plébiscité aux dernières élections locales », occasion pour lui de revenir sur le fond du problème l’opposant à SMT.



En effet dira-t-il, « dans le département, le Président Macky Sall avait demandé à tous de soutenir Moustapha Niasse à Keur Madiabel, mais le soi-disant responsable est passé outre cette instruction. En quoi faisant ? L’homme a dépensé des dizaines de millions de F CFA pour gagner Keur Madiabel avec un candidat de Bunt-Bi, liste que je coordonnais dans le département de Nioro. Il m’a personnellement combattu en retirant le mandat du parti à 48 heures de la clôture du dépôt des listes. Ce qui ne m’a pas empêché de me présenter et de remporter le département et d’autres communes. Serigne Mbaye Thiam n’a aucun mandat électif, pour un ministre depuis 10 ans, même pas une mairie qui ne fait pas 10 mille électeurs. Je l’ai gagné dans son propre bureau de vote. D’ailleurs, et c’est un défi, qu’il nous dise quelle collectivité locale est sous son contrôle dans la région de Kaolack. Il n’en est pas capable, car il n’a ni la posture ni la carrure, encore moins la légitimité. Mamadou Wane lui n’a même pas une parcelle politique aux parcelles assainies comme son mentor », a relaté M. Mané.



Sur les allégations de marchés dont il aurait bénéficié de Serigne Mb. Thiam, Aly Mané dira que « c’est un mensonge éhonté, de sa part ! Je défie quiconque, et particulièrement son mentor, de prouver ou de dire quel marché m’a-t-il donné. Peut être il m’a confondu avec ses multiples gars à qui ils donnent des marchés de gré à gré par pur clientélisme politique. Je n’en fais pas partie. Tous les marchés que j’ai eu à gagner, je les ai gagnés légalement en compétissant avec tant d’autres sociétés. Il est évident qu’eux et leur mentor ont savamment concocté ce plan diabolique pour jeter de l’ignominie sur ma personne qu’ils considèrent comme un adversaire politique redoutable qui les empêche de briller. La vérité est que tout le monde sait que j’ai créé mon entreprise et commencé à gagner des marchés avant qu’ils ne commencent à travailler. Ce qui est ahurissant dans tout ce qu’ils disent, c’est la gravité du mensonge qu’ils ont pu fabriquer de toute pièces, « a-t-il conclu...