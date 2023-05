Alpinisme : Après le Mont-blanc et le Kilimandjaro, Mouhamed Tounkara a escaladé les 4061 mètres du Grand Paradiso !

Encore un autre exploit, pour le Sénégalais Mohamed Tounkara (31 ans) qui vient d’ajouter un « trophée » à son palmarès d’alpinisme qui s’étoffe un peu plus au fil des ascensions. Cette fois-ci c’est en Italie que le jeune aventurier a planté ses piolets pour venir à bout des 4.061 mètres du « grand paradis » situé dans la parc national grand Paradiso. Malgré l’adversité de la montagne enneigée et la basse température, il lui aura fallu une demi journée soit exactement 12 heures sur la montagne pour venir à bout des milliers de mètres de la montagne paradisiaque.



Déjà, en juillet 2022 le téméraire grimpeur sénégalais avait réussi à hisser le drapeau du pays de la Teranga au sommet du mont-blanc (4807 mètres), la plus haute montagne d’Europe occidentale. Dans la foulée, au mois de février 2022 le natif de Guediawaye étaitau sommet du Kilimanjaro (5891,8 m.)

Loin d’être rassasié, le natif de Guediawaye (Dakar) a expliqué à dakaractu les différentes étapes de son ascension vers le grand paradis.



« Le vendredi 5 mai j’ai quitté la vallée d’Aoste qui se situe en Italie. Pour rejoindre le pont Valsavaranche qui est le point de départ du Grand Paradis. L’idée c’était de rejoindre le refuge Victor Emmanuel 2, où je devais passer la nuit et attaquer le sommet le lendemain. J’ai attaqué le sommet à 6h du matin. après j’ai entamé la descente qui était beaucoup plus compliquée parce que la neige était molle à cause du soleil. Donc on s’enfonçait jusqu’à la taille… je suis redescendu au pont Valsavaranche à 20h. Donc 6h du matin jusqu’à 20h j’étais sur la montagne. »



Un accomplissement pour Mouhamed Tounkara, cet ingénieur informatique qui rêve de faire flotter le drapeau sénégalais sur les plus hauts sommets du monde.