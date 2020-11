Alliance des Verts : Une nouvelle vision de l'écologie politique voit le jour.

Un nouveau parti politique écologique appelé Alliance des Verts qui a pour slogan



"Croire, Oser, Réaliser" a vu le jour. Selon son secrétaire général, le Docteur Mamadou Habib Ndiaye, cette nouvelle donne est venue pour apporter une nouvelle vison de l'écologie politique.



À cet effet, ils comptent être visibles et présents aux élections locales et législatives pour pouvoir changer et influencer l'action publique en tenant compte des priorités des sénégalais.



Docteur Ndiaye a aussi abordé la situation de l'environnement à Dakar qui l'inquiète. Pour lui, Dakar fait partie des capitales qui souffriraient le plus au monde.



Ainsi, il estime que dans les programmes, ils ont un mécanisme d'adaptation et de résilience pour que Dakar puisse retrouver un équilibre où la biodiversité va permettre un bien-être et les populations de Dakar retrouveront leur bien-être d'antan dans une harmonie parfaite...