Allemagne : Naby Keita suspendu par le Werder Brême jusqu'en fin de la saison !

Le Werder Brême a décidé de suspendre le milieu guinéen Naby Keita jusqu'à la fin de la saison en raison de son refus de se rendre à Leverkusen le week-end dernier, a annoncé le club allemand dans un communiqué publié mardi.



« Le comportement de Naby est inacceptable pour notre club. En agissant ainsi, il a abandonné son équipe dans une situation difficile, tant sur le plan sportif que personnel. Il s'est mis au-dessus de l'équipe, et nous ne pouvons pas tolérer cela », informe le communiqué.



En conséquence de cette suspension, Naby Keita se verra infliger une amende significative et il ne pourra ni s'entraîner avec l'équipe première ni participer à ses matchs.

De plus, il lui est interdit d'accéder au vestiaire des joueurs professionnels. Clemens Fritz, directeur sportif du Werder Brême, a commenté cette décision en déclarant