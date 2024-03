Alioune Tine sur la rencontre Macky-Diomaye : « Il faut reconnaître a posteriori, les vertus du dialogue de la dernière chance ...»

Selon le fondateur de « Africa Jom Center », cette réconciliation prouve la démocratie sénégalaise.



L’architecte de médiation se réjouit de ce dialogue qui a porté ses fruits. « Je suis l’homme le plus heureux aujourd’hui. J’ai toujours rêvé de ce rituel, de cette tradition républicaine qui prouve par-dessus tout que nos institutions démocratiques sont résilientes et ont été capables de survivre aux conflits partisans les plus âpres. Juste magnifique. Il faut reconnaître à postériori, les vertus du dialogue de la dernière chance mille fois recommandée dans mes posts. Je suis l’homme le plus heureux aujourd’hui », écrit-il.