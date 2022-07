« Depuis le référendum jusqu'à nos jours, l'opposition ne cesse de verser dans le mensonge, la calomnie et la manipulation pour mettre en mal l'actuel régime et la population ». C'est du moins l'avis de la tête de liste départementale de Dakar de la coalition Benno Bokk Yakaar.



En "Ligne" dans ce nouveau numéro, le maire de la commune de Dakar-Plateau considère que le bilan du président Macky Sall fait que l'opposition n'a plus de programme de campagne, notamment dans ces législatives.



À en croire Alioune Ndoye, la démocratie prime sur cette démarche malsaine de l'opposition qui n'a d'objet que de ternir l'image de marque d'honnêtes citoyens.