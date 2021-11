Alioune Badara Faty (Casa Sport) : " On va se battre pour revenir en sélection..."

Seul joueur local de la dernière liste d'Aliou Cissé qui l'a convoqué en renfort suite au forfait de Seny Dieng, Alioune Badara Faty entend "se battre pour revenir en sélection..." Le jeune et talentueux gardien de but du Casa Sport ne compte pas en rester lui qui s'est réjoui de la bonne ambiance qui sévit au sein de la tanière. Ce, en plus d'avoir eu l'occasion exceptionnelle de fréquenter et bénéficier des conseils d'Édouard Mendy, l'un des meilleurs portier du monde, actuellement.