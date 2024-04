Aliou Sow dresse un bilan élogieux et passe le témoin à Khady Diène Gaye

Le ministre sortant se réjouit de son bilan qu’il résume brièvement dans son discours d’adieux devant les acteurs de la culture.

« Je suis particulièrement fier du soutien accru que le gouvernement du président Macky Sall a apporté au secteur culturel avec une augmentation substantielle du budget », explique-t-il. Poursuivant : « Le budget de la culture a presque doublé entre 2012 et 2023 avec 98% avec un taux de croissance annuelle moyen de 6% », ajoute-t-il.



Le bilan, c’est le financement de 53 projets pour un montant de plus de 2 milliards avec le Fonds de Promotion Cinématographique et Audiovisuelle. Pour les lettres et les arts avec la restauration du prix Alioune Badara Bèye pour la persévérance et l’endurance, qui est un symbole de résilience et une référence pour les générations.



Pour célébrer et booster les artistes, le ministre a initié la première édition du Gala "Gaïndé" des séries sénégalaises pour primer les meilleures productions audiovisuelles et les meilleurs acteurs. La construction du mémorial le Joola s’ajoute au bilan élogieux du désormais ex ministre de la Culture, Aliou Sow. Ce dernier annonce la publication prochaine d’un livre où il sera question de relater dans les détails ses réalisations durant son magistère au ministère de la Culture...