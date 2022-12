Aliou Sall parle de son frère Macky Sall : « C’est un républicain et tout le monde sait son attachement aux principes républicains »

Il n’est pas souvent très facile de parler de sa famille, mais l’ancien maire de Guédiawaye, par ailleurs ex président de l’association des maires du Sénégal, Aliou Sall s’est évertué à parler de son frère qui se trouve être le président de la république. Contrairement à l’opposition qui taxe souvent le président Macky Sall d’anti-républicain, Aliou Sall défend son frère et précise qu’il est un républicain, une personne très attachée aux principes républicains.« Je voudrais remercier le président de la République parce que cela n’a pas été facile. Mais c’est un républicain. Être Président de l’association des maires du Sénégal, porter le plaidoyer et les revendications des maires devant l’autorité qui est le président de la république qui se trouve être votre propre frère, ce n’est pas facile.Il aurait pu quelquefois hésiter, mais tout le monde sait son attachement aux principes républicains et à la séparation entre famille et État. Mais compte tenu de l’importance qu’il donne aux maires et à la décentralisation en général, il a très souvent répondu favorablement à nos requêtes », a témoigné l’ancien président de l’AMS.Aliou Sall s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de passation de services avec le nouveau président de l’AMS Oumar Ba…