Aliou Mamadou Dia au PR: « Vous savez ce que vous devez faire et nous espérons que vous le ferez en toute sagesse »

Le candidat du parti de l’unité et du rassemblement (PUR) a pris part ce samedi à la « marche silencieuse » initiée par la plateforme citoyenne « Aar Sunu Élection ». Dans les rues de Dakar, Aliou Mamadou Dia muni d’une écharpe aux couleurs nationales s’est confié au micro de Dakaractu: « nous nous réjouissons de cette décision du conseil constitutionnel sur le report de la présidentielle et nous espérons que le président Macky Sall prendra la sage décision. Celle d’organiser l’élection rapidement et de passer le témoin paisiblement à son successeur » martèle le candidat désigné par Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum.