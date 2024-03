Aliou Mamadou Dia (PUR) : « Le Sénégal est à un tournant important... »

Le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), Aliou Mamadou Dia, est arrivé au centre de vote de Ouakam (école Mamadou Diagne, bureau 1), vers les coups de 11h, vêtu entièrement de blanc et accompagné de sa femme. Après avoir accompli son devoir, il a souligné l'importance de la tenue de ce scrutin après une lutte acharnée afin de permettre l'organisation de cette élection présidentielle dans les délais impartis. « Nous nous sommes battus pour que ce jour soit fixé, pour que l'élection présidentielle puisse être organisée. Et, nous nous réjouissons que notre pays puisse vivre pleinement sa démocratie », a déclaré avec satisfaction le candidat du PUR.