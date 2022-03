Aliou Cissé, un mois après le sacre à la CAN : « Ces périodes resteront gravées dans la mémoire collective... »

Un peu plus d’un mois après le sacre des Lions du Sénégal à la dernière Coupe d’Afrique des nations (Can), le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé est encore sous le coup de l’émotion.



En conférence face à la presse sénégalaise pour le compte des matches de barrages prévus le 25 et le 29 mars entre le Sénégal et l’Égypte, il est revenu sur cette victoire historique face à cette même sélection égyptienne le 06 février au Cameroun.



"Ces périodes resteront gravées dans la mémoire collective", a reconnu le champion d'Afrique.