Aliou Cissé sur le retour de Sadio Mané : « heureux de l’avoir pour ces matches importants contre le Mozambique »

Pour battre le Mozambique au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et puis aller chercher la qualification à la CAN 2024, quelques jours plus tard au Mozambique, Sadio Mané sera décisif.

« C'est vraiment un plaisir de retrouver Sadio avec l’équipe nationale du Sénégal. Il nous avait tellement manqué », a déclaré son entraîneur qui s’exprimait ce mardi, en marge de la deuxième séance de préparation de son groupe de joueurs.

Justement, l’attaquant sénégalais est présent dans le groupe depuis près de 4 mois d’absence. Et de l’avis du sélectionneur national, Aliou Cissé, ce sera un élément clé pour cette double confrontation.

El Tactico est donc ravi de compter sur le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale du Sénégal. « Très heureux de l’avoir avec nous dans le but de préparer ces 3ème et 4ème journées qui sont très importantes face à une belle équipe du Mozambique… »

Le Sénégal qui compte déjà six points dans le Groupe L, pourrait se qualifier en cas de succès à la fin de ces deux rencontres face aux mozambicains...