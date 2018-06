Aliou Cissé sur le premier match du Sénégal : "Ce que je pense de l'équipe Polonaise (...) Le Sénégal fait partie des meilleures équipes d'Afrique"

Parlant du match de demain des Lions du Sénégal qui doivent affronter la Pologne, le Sélectionneur Aliou Cissé de dire : "rentrer dans un premier match d'une compétition mondiale c'est important. Même si ce n'est pas décisif, il n'en est pas moins important. Nous avons envie de rentrer dans cette compétition de la plus belle des manières. Nous aurons en face une très belle équipe polonaise qui regorge en son sein de très bonnes qualités individuelles mais aussi qui a une bonne assise défensive. Nous allons faire un très bon match. Tout le monde le sait, le Sénégal fait partie des meilleures équipes africaines. On a des arguments à faire valoir, alors nous sommes là avec beaucoup de détermination et surtout sans complexe"...