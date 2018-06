Aliou Cissé sur le forfait de Saliou Ciss : "Il a eu un petit bobo, alors on n'a pas préféré prendre de risque (...) Adama il connait déjà la maison"

"L'essentiel pour nous c'est ce match de demain. On sait qu'il ne sera pas facile mais on s'est bien préparé. Saliou au eu un bobo à la jambe, on n'a pas pris de risque. Il a fallu le remplacer. Alors quand j'avais donné la liste des 23 joueurs, j'avais 4 réservistes et Adama Mbengue en faisait partie. Ce n'est pas un novice, il connait déjà la maison. Il aurait pu être parmi les 23 sélectionnés, il ne l'a pas été. Aujourd'hui il y est et il me semble qu'il est prêt et il est heureux d'être là." C'est la réponse de Aliou Cissé sur le changement opéré au sein du groupe à quelques jours du premier match du Sénégal contre la Pologne.