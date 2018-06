Aliou Cissé sur la défaite des autres équipes africaines : "Ce n'est pas une pression supplémentaire. Je vous assure nous ne sommes pas sous pression"

Aliou Cissé est revenu sur le 11 de départ de demain sur interpellation d'un journaliste sénégalais. « Ce qui est sûr c'est qu'on verra la meilleure équipe du Sénégal », concède-t-il, sans plus de précision.

Parlant de la défaite des autres représentants de l'Afrique, le coach Aliou Cissé en dit : "ce n'est pas une pression supplémentaire pour nous. Je peux vous assurer qu'on n'est pas sous pression. Nous avons beaucoup de choses à montrer alors je vous le dis, nous allons faire de notre mieux. Nous travaillons depuis plus de 3 ans et depuis 1 an et demi on cravache dur pour se qualifier même si cela n'a pas été facile. Si sommes là aujourd'hui c'est parce que nous le méritons et nous allons montrer de belles choses dignes de l'équipe nationale du Sénégal. Comme je le dis le premier match même si on veut le gagner pour se mettre à l'aise, ce n'est pas décisif. Le passé nous a montrés qu'on pouvait perdre le premier match et finir champion du monde. Pour moi, les représentants africains sont toujours dans la course. Y a un deuxième et troisième match. Mais comme vous le dites, mieux vaut commencer par un résultat positif"