Aliou Cissé répond à ses détracteurs : « Je ne m'accroche pas à ce travail »

En conférence de presse pour livrer la liste des joueurs convoqués pour les rencontres amicales contre le Bénin et le Gabon, le sélectionneur national a répondu à ses détracteurs. Aliou Cissé de dire qu’« on parle beaucoup de moi, mais ma personne n'est pas importante. Je fais mon travail correctement et vous savez tous que je le fais du mieux que je puisse le faire ».



El Tactico a bénéficié de la confiance de la fédération pour poursuivre l’aventure à la tête de l’équipe nationale du Sénégal. Malgré son bilan élogieux et jamais fait par un sélectionneur des Lions, il rappelle qu’il pouvait bomber la poitrine. « Je suis une personne humble, mais je peux dire que j'aurais été l'entraîneur avec le plus de résultats positifs dans l'histoire du Sénégal. Ça, je pense que vous l'oubliez de temps en temps, mais c'est un fait, c'est une réalité et les stats sont là », laisse-t-il entendre.

Cependant, précise-t-il, « après, mon sort ne dépend pas de moi, mais de la Fédération, du Comex, des dirigeants et je sais que d'autres sénégalais peuvent faire le travail que je fais. Je ne m'accroche pas à ce travail, mais j'ai toujours eu le soutien de mes dirigeants, de l’État. Le jour où on me dira que je ne suis plus l'homme de la situation, je m'en irai. Mais le plus important, c'est que le Sénégal avance, pas moi », précise Aliou Cissé.